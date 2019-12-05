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برلمان

برلماني: لا توجد موانع شرعية أو دستورية من انتقال حضانة الطفل للأب الأرمل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:52 م
الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن هناك قصورا في قانون الأحوال الشخصية الحالى، وبه الكثير من المشاكل حيث مر عليه قرابة 100 عام وهذا القانون يعتبر أمنا قوميا من وجهة نظري لأنه بوجود مشاكل في الأسرة يترتب عليها مشاكل في نواح أخرى حتى أنك لن تستطيع أن تعيش يومك بشكل طبيعي وسينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين وهو ما سيؤثر بصفة عامة علي الأوضاع في مصر.

وأشار النائب سمير رشاد أبو طالب، في بيان له، الى أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال وهو ما يفسر ظاهرة إنتشار أطفال الشوارع والبلطجة والإنحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر على الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث أنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وإنحرافها؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن يتم معالجة شتى المشاكل أولهم أن يصبح الأب في الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، وإستبدال الرؤية بالإصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذي يستخدمه البعض في مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى إبنه فقط ولا يستطيع إحتضانه أو إطعامه أو الكلام معه فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.

وتابع النائب سمير رشاد أبو طالب، في بيانه: أما بالنسبة للحضانة فالقانون الحالى يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب إحتضان إبنه الا هو هل يخافون عليه أكثر منه هذا أمر غير مقبول فالطفل نتاج أب وأم فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة وفي حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأي سبب آخر فلابد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغيرا أو خارج مصر أو مدمنا للمخدرات أو لأي سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضى، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة وفي حال الخلاف يتم اللجوء للقاضى.

واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة في السن أن تحتضن طفلا.
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