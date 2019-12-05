مهمة جديدة لمدير المدرسة.. تعليم بورسعيد تناقش استعدادات امتحانات الفصل الأول

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا موسعا بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمناقشة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الإعدادية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بحضور على الألفى نقيب معلمى بورسعيد وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى.



شدد باهى خلال الاجتماع على تهيئة كافة الأجواء المناسبة لإدارتها بشكل جيد ومنع الغش واتخاذ الإجراءات ضد أى طالب أو معلم يسهل عملية الغش داخل اللجان ومحاسبة من يقوم بذلك طبقًا للقوانين الوزارية المنظمة وكذلك الاطمئنان على خروج آخر طالب من اللجان الامتحانية مسندا تلك المهمة لمدير المدرسة شخصيا.



وأضاف وكيل الوزارة أن الدولة تسير فى عملية الرقمنة بشكل جدى وسريع ولذلك يجب على كل الإدارات التعليمية وأقسامها المختصة مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب جيدا وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وسليمة لربطها بقاعدة البيانات المركزية بوزارة التربية والتعليم.



وأفاد باهى أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات من أجل انتظام سير عملية الامتحانات على الوجه الأمثل فى شتى المناحى وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التى تنظمها موجها الشكر لكل الحضور على المجهود المبذول لإنجاح العملية التعليمية فى بورسعيد متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.



ومن جانبه رحب على الألفى نقيب معلمى بورسعيد بالحضور مؤكدا أهمية التواصل الدائم بين النقابة ومعلمى بورسعيد لتذليل أى عقبات قد تواجههم مشيرا إلى أن النقابة ستظل الداعم الرئيسى لكل أعضائها وللعملية التعليمية فى بورسعيد.



وقد استهدف الاجتماع مديرى الإدارات التعليمية وشئون الطلاب والامتحانات والعلاقات العامة والإعلام ومديرى مدارس المرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة بكل الادارات التعليمية لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.