ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

بعد عملية هنا الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن استئصال المرارة.. تساعد في الهضم.. الحصوات تسبب الالتهاب.. إزالتها بالمنظار أسهل من الجراحة.. والغثيان والقيء والإسهال أبرز الأعراض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
استئصال المرارة
استئصال المرارة
Advertisements
رشا عوني
أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وذلك بعد أن تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة.

وتعد مشاكل المرارة من أبرز الأزمات الصحية الشائعة بين كبار السن والشباب أيضًا، لكن الكثير يخشى إجراء عملية استئصال المرارة، وخاصة مرضى السكر الذين يخشون العمليات الجراحية، لكن الأطباء حاليًا يلجأون إلى عملية المرارة بالمنظار .

أولًا أعراض الإصابة بالتهابات المرارة:

1- ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن
2- انتشار الألم إلى الكتف العلوي والظهر
3- ألم عند الضغط على منطقة البطن
4- غثيان
5- قيء
6- إسهال
7- انتفاخ منطقة البطن
8- التهاب المعدة والشعور بحرقان

وتحدث علامات وأعراض التهاب المرارة غالبًا بعد الوجبة وخاصةً الوجبة الكبيرة أو المليئة بالدهون.

ثانيًا أسباب استئصال المرارة :

1- حصوات في المرارة
2- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة
3- التهاب المرارة نفسها
4- الأورام الحميدة بالمرارة
5- التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة.

ما دور المرارة في الجسم ؟
المرارة تشبه شكل الكمثرى وتقع في الجانب الأيمن من البطن، وتقوم المرارة بتخزين عصارة هاضمة يتم فرزها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة على الهضم .

طريقة استئصال المرارة :
هناك نوعان من عملية استئصال المرارة : 

1- العملية الجراحية :
يقوم الجراح بعمل شق بحجم 15 سم في الجانب الأيمن من البطن ، بعد تخدير المريض كليًا ، ثم يرفع الطبيب الكبد حتى يتمكن من استئصال المرارة .
بعد استئصال المرارة بالجراحة، يظل المريض في المستشفى من3 إلى 4 أيام، حتى يعود لمنزله، ويستغرق حوالي 4 اسابيع حتى يتعافى .

2- المنظار :
وهنا يقوم الطبيب بعمل 4 شقوق في البطن وغدخال المنظار عن طريق شق تحت السرة، حيث يحتوي هذا المنظار على كاميرا صغيرة يستطيع الطبيب من خلالها رؤية ما بالداخل وإنجاز المهمة .
وبعد استئصال المرارة بالمنظار، غالبًا ما يكون المريض قادر على العودة لمنزله بعد العملية أو الغقامة لليلة واحدة فقط في المستشفى ، وتستغرق حوالي أسبوع للتعافي.

تحضيرات ما قبل استئصال المرارة :
قد يطلب منك الطبيب أمرين :

1- عدم تناول الطعام من الليلة التي تسبق العملية، والاكتفاء بشرب الماء فقط ، وبشكل عام تجنب تناول الطعام و الشراب قبل العملية بـ 4 ساعات .

2- التوقف عن تناول بعض الأدوية، وعليك إخبار طبيبك عن جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.

مرحلة ما بعد استئصال المرارة :
معظم المرضى لن يجدوا مشكلة في الجهاز الهضمي بعد استئصال المرارة، لأنها ليست ضرورة لعملية الهضم الصحية، لكن قد يعاني المريض من تغيير في أداء الجهاز الهضمي، فقد يلحظ وجود إسهال أو إمساك، وهو مجرد تغيير مؤقت حتى يعتاد الجسم على العمل دون المرارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعراض المرارة في الحمل .. حالات تتطلب تدخلاً جراحياً

أعراض وطرق علاج التهاب المرارة المزمن .. فيديو

حصوات المرارة .. أسباب غير متوقعه للإصابة و 5 مؤشرات للخطر لا تغفليها.. احمي نفسك بهذه الحيل

اعراض المرارة بعد العملية .. احذر| ظهور هذه المضاعفات

تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.. أعراض المرارة والعلاج

شاهد.. علاقة المرارة بالضغوط النفسية.. أعراضها وطرق علاجها

ترشيحاتنا

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

بعد الإعلان عن إجرائه عملية جراحية دقيقة.. أحمد خالد عجاج يكشف عن دور والده فى مشواره الفنى

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

اهم الاخبار: السعودية تهزم قطر | سقوط طائرة مقاتلة.. اتفاق أردوغان والسراج يدعم الإرهاب

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل