بعد عملية هنا الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن استئصال المرارة.. تساعد في الهضم.. الحصوات تسبب الالتهاب.. إزالتها بالمنظار أسهل من الجراحة.. والغثيان والقيء والإسهال أبرز الأعراض

طريقة استئصال المرارة :





1- العملية الجراحية :

يقوم الجراح بعمل شق بحجم 15 سم في الجانب الأيمن من البطن ، بعد تخدير المريض كليًا ، ثم يرفع الطبيب الكبد حتى يتمكن من استئصال المرارة .

بعد استئصال المرارة بالجراحة، يظل المريض في المستشفى من3 إلى 4 أيام، حتى يعود لمنزله، ويستغرق حوالي 4 اسابيع حتى يتعافى .



2- المنظار :

وهنا يقوم الطبيب بعمل 4 شقوق في البطن وغدخال المنظار عن طريق شق تحت السرة، حيث يحتوي هذا المنظار على كاميرا صغيرة يستطيع الطبيب من خلالها رؤية ما بالداخل وإنجاز المهمة .

وبعد استئصال المرارة بالمنظار، غالبًا ما يكون المريض قادر على العودة لمنزله بعد العملية أو الغقامة لليلة واحدة فقط في المستشفى ، وتستغرق حوالي أسبوع للتعافي.



تحضيرات ما قبل استئصال المرارة :

قد يطلب منك الطبيب أمرين :



1- عدم تناول الطعام من الليلة التي تسبق العملية، والاكتفاء بشرب الماء فقط ، وبشكل عام تجنب تناول الطعام و الشراب قبل العملية بـ 4 ساعات .



2- التوقف عن تناول بعض الأدوية، وعليك إخبار طبيبك عن جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.



مرحلة ما بعد استئصال المرارة :

معظم المرضى لن يجدوا مشكلة في الجهاز الهضمي بعد استئصال المرارة، لأنها ليست ضرورة لعملية الهضم الصحية، لكن قد يعاني المريض من تغيير في أداء الجهاز الهضمي، فقد يلحظ وجود إسهال أو إمساك، وهو مجرد تغيير مؤقت حتى يعتاد الجسم على العمل دون المرارة .

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وذلك بعد أن تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة.وتعد مشاكل المرارة من أبرز الأزمات الصحية الشائعة بين كبار السن والشباب أيضًا، لكن الكثير يخشى إجراء عملية استئصال المرارة، وخاصة مرضى السكر الذين يخشون العمليات الجراحية، لكن الأطباء حاليًا يلجأون إلى عملية المرارة بالمنظار .1- ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن2- انتشار الألم إلى الكتف العلوي والظهر3- ألم عند الضغط على منطقة البطن4- غثيان5- قيء6- إسهال7- انتفاخ منطقة البطن8- التهاب المعدة والشعور بحرقانوتحدث علامات وأعراض التهاب المرارة غالبًا بعد الوجبة وخاصةً الوجبة الكبيرة أو المليئة بالدهون.1- حصوات في المرارة2- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة3- التهاب المرارة نفسها4- الأورام الحميدة بالمرارة5- التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة.ما دور المرارة في الجسم ؟المرارة تشبه شكل الكمثرى وتقع في الجانب الأيمن من البطن، وتقوم المرارة بتخزين عصارة هاضمة يتم فرزها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة على الهضم .هناك نوعان من عملية استئصال المرارة :