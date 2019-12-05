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منوعات

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
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هدير علاء
قامت الشرطة الأمريكية بإلقاء القبض على شابة عشرينية من ولاية "تينيسي" في وقت سابق من الأسبوع الجاري بتهمة الاعتداء وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وجاء ذلك بعد أن أصيبت بحالة من الغضب وأقدمت على تصرف جنوني عندما لاحظت قيام العاملين في مطعم شهير للوجبات السريعة بإضافة "الكاتشب" إلى طلبها بدلًا من "الجيلي".

وأفادت تقارير إخبارية بأن الزبونة "آسيا فيستر" كانت غاضبة حيال ذلك الخطأ لدرجة أنها أخرجت مسدسًا وهددت به ثلاثة من موظفي المطعم.

الجدير بالذكر أن ذلك الحادث قد وقع في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في مدينة "ممفيس" بولاية "تينيسي"، وتم إلقاء القبض على "فيستر" يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الواقعة، فإنه بعد أن حصلت "فيستر" على طلبها وانتبهت إلى وجود "الكاتشب" بدلًا من "الجيلي" داخل الكيس، انزعجت وقررت التحدث مع العاملين بالمطعم، وسرعان ما تصاعدت حدة الموقف حتى قامت هي بتوجيه المسدس ناحيتهم.

وأشار التقرير إلى أنها لم تقم بإطلاق النار، وغادرت المطعم في نهاية المطاف دون وقوع أي إصابات.

وبعد إبلاغ الشرطة بشأن الواقعة، قام الضباط بمراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة بالمطعم، والتي رصدت قيام "فيستر" بإشهار المسدس على العاملين.
بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس
بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس
بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس
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