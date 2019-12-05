ضربت واحد.. هنا الزاهد: كنت مرعوبة قبل فرحي بدقائق | شاهد

قالت الفنانة هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حياتي قبل الشهرة والتمثيل كان هادئة كثيرا ولكن بعد الشهرة حدث أحداث مفرحة ومحزنة كثيرا في شهرين فقط".



وتابعت هنا الزاهد:" أنا كنت مبسوطة جدا في الفرح، وخلال تصوير الفرح أحمد كان بيضحكني".



وأكملت هنا الزاهد:" قبل الفرح بدقائق كنت مرعوبة ومش مصدقة اني هتجوز".



ولفت هنا الزاهد:" في واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش اعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح ".

