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توك شو

ضربت واحد.. هنا الزاهد: كنت مرعوبة قبل فرحي بدقائق | شاهد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:37 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاني حسين
قالت الفنانة هنا الزاهد في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" حياتي قبل الشهرة والتمثيل كان هادئة كثيرا ولكن بعد الشهرة حدث أحداث مفرحة ومحزنة كثيرا في شهرين فقط".

وتابعت هنا الزاهد:" أنا كنت مبسوطة جدا في الفرح، وخلال تصوير الفرح أحمد كان بيضحكني".

وأكملت هنا الزاهد:" قبل الفرح بدقائق كنت مرعوبة ومش مصدقة اني هتجوز".

ولفت هنا الزاهد:" في واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش اعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح ".
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