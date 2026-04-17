وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب

حسام الفقي

تفتتح جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد المقبل الموافق 19 أبريل 2026، فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب، والذي يُقام بالمسرح الخارجي بجوار مبنى القبة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة على المستويين المحلي والدولي، وبحضور الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، ولفيف من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

ويُعد الملتقى أحد أكبر الفعاليات من نوعها داخل الجامعات المصرية، حيث يشهد هذا العام مشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة، مع توقعات بتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل وتدريب، في مجالات متنوعة تشمل القطاع المصرفي والمالي، والصناعة، والتكنولوجيا، والإعلام، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والعقارات، بما يعكس تنوع الفرص واتساع نطاقها أمام الطلاب والخريجين.

وتُقام فعاليات الملتقى خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، حيث تنطلق أولى أيامه بالحرم الجامعي الرئيسي أمام الباب الجمهوري يومي 19 و20 أبريل، ثم تمتد الفعاليات إلى كلية الهندسة يوم 21 أبريل، وكلية طب قصر العيني يومي 21 و22 أبريل، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الطلاب والخريجين للاستفادة من أنشطته المتنوعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إطلاق ملتقى التوظيف والتدريب يجسد توجهًا استراتيجيًا لجامعة القاهرة نحو التحول من مجرد تقديم المعرفة إلى صناعة الفرص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الملتقى يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات قوية ومستدامة مع مؤسسات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية، موضحًا أن الملتقى لا يقتصر على إتاحة فرص العمل فقط، بل يمثل تجربة متكاملة لبناء قدرات الطلاب، عبر تنظيم ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشاد مهني، وبرامج تدريبية على مهارات التوظيف، من بينها إعداد السيرة الذاتية، ومهارات التواصل، واجتياز المقابلات الشخصية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يمثل منصة متكاملة تجمع بين التوظيف والتدريب والتأهيل المهني، حيث يوفر فرصًا حقيقية للتفاعل المباشر بين الطلاب وممثلي الشركات وخبراء الموارد البشرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، والتعرف عن قرب على متطلبات سوق العمل الحديثة.


وأشار إلى أن الملتقى يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الطلاب والخريجين من ذوي الهمم، من خلال توفير فرص عمل وتدريب ملائمة، في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها المجتمعي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في مختلف مجالات التنمية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى تأكيدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم مسارات التوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

وزير الخارجية يلتقى نظيرته النمساوية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتناول مستجدات الأوضاع

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

