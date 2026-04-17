جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب

تفتتح جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الأحد المقبل الموافق 19 أبريل 2026، فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب، والذي يُقام بالمسرح الخارجي بجوار مبنى القبة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات والبنوك الرائدة على المستويين المحلي والدولي، وبحضور الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، ولفيف من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.

ويُعد الملتقى أحد أكبر الفعاليات من نوعها داخل الجامعات المصرية، حيث يشهد هذا العام مشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة، مع توقعات بتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل وتدريب، في مجالات متنوعة تشمل القطاع المصرفي والمالي، والصناعة، والتكنولوجيا، والإعلام، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والعقارات، بما يعكس تنوع الفرص واتساع نطاقها أمام الطلاب والخريجين.

وتُقام فعاليات الملتقى خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2026، حيث تنطلق أولى أيامه بالحرم الجامعي الرئيسي أمام الباب الجمهوري يومي 19 و20 أبريل، ثم تمتد الفعاليات إلى كلية الهندسة يوم 21 أبريل، وكلية طب قصر العيني يومي 21 و22 أبريل، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الطلاب والخريجين للاستفادة من أنشطته المتنوعة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إطلاق ملتقى التوظيف والتدريب يجسد توجهًا استراتيجيًا لجامعة القاهرة نحو التحول من مجرد تقديم المعرفة إلى صناعة الفرص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الملتقى يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات قوية ومستدامة مع مؤسسات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تضع ملف تأهيل الطلاب للتوظيف على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية، موضحًا أن الملتقى لا يقتصر على إتاحة فرص العمل فقط، بل يمثل تجربة متكاملة لبناء قدرات الطلاب، عبر تنظيم ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشاد مهني، وبرامج تدريبية على مهارات التوظيف، من بينها إعداد السيرة الذاتية، ومهارات التواصل، واجتياز المقابلات الشخصية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يمثل منصة متكاملة تجمع بين التوظيف والتدريب والتأهيل المهني، حيث يوفر فرصًا حقيقية للتفاعل المباشر بين الطلاب وممثلي الشركات وخبراء الموارد البشرية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، والتعرف عن قرب على متطلبات سوق العمل الحديثة.



وأشار إلى أن الملتقى يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الطلاب والخريجين من ذوي الهمم، من خلال توفير فرص عمل وتدريب ملائمة، في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها المجتمعي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق الدمج الكامل لهذه الفئة في مختلف مجالات التنمية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى تأكيدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة في دعم مسارات التوظيف وريادة الأعمال، وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.