وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي
مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن
رئيس جامعة القاهرة يهنئ الخشت بجائزة الشيخ زايد للكتاب

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة،  التهنئة إلي الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين (2025–2026)، في فرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم، عن موسوعته الرائدة «الأديان العالمية» في ستة مجلدات، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء العلمي والفكري، بما يسهم في خدمة الإنسانية وترسيخ القيم النبيلة التي تدعو إلى السلام والتعايش.


وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن فوز الدكتور محمد الخشت بجائزة مرموقة بحجم جائزة الشيخ زايد للكتاب والتي شارك فيها نحو 4 آلاف متسابق من جميع أنحاء العالم جاء تتويجًا لمسيرة علمية وفكرية بارزة، حيث تمثل الموسوعة إسهامًا معرفيًا متميزًا يقدم معالجة شاملة للأديان والملل والمذاهب، في إطار منهجي يتجاوز العرض الوصفي إلى تحليل السياقات التاريخية والفلسفية للظواهر الدينية، بما يعكس عمقًا أكاديميًا ورؤية تنويرية تسهم في ترسيخ قيم التعددية والتسامح والتعايش، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في مجال مقارنة الأديان.


وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي يحتلها علماء جامعة القاهرة على الساحة الدولية، وقدرتهم على تقديم إسهامات نوعية تُسهم في بناء جسور الحوار بين الثقافات وتعزيز الفهم المشترك، مؤكدًا أن الجامعة تفخر  دومًا بأبنائها الذين يواصلون ترسيخ دورها كمنارة للفكر المستنير في المنطقة والعالم.


هذه الموسوعة تُعد  أول عمل عربي مؤلف بالكامل في مجال الأديان العالمية، وتمثل مشروعًا معرفيًا استراتيجيًا غير مسبوق يقدم معالجة شاملة ومنهجية للأديان الكبرى والصغرى، والملل والنحل، والمذاهب والفرق والطوائف، إضافة إلى التيارات الروحانية والأسطورية والحركات الفكرية المعاصرة، مع إظهار «المساحات المشتركة» بين الأديان دون إلغاء «الاختلافات النوعية».

كما تُعد حلقة مركزية ودرة التاج في المشروع الفكري للدكتور الخشت، الرامي إلى «تأسيس عصر ديني جديد» يرتكز على إعمال العقل النقدي والتمييز الدقيق بين «الدين الإلهي الصافي» و«الفكر الديني البشري» القابل للنقد والمراجعة، وقد حظيت الموسوعة باهتمام واسع منذ إطلاقها وتوقيعها في معارض كبرى مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ونوقشت في ندوات فكرية رفيعة المستوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بحضور أكاديميين ومفكرين بارزي، وهي ليست مجرد كتاب مرجعي، بل مشروع معرفي استراتيجي يدعم الرؤية الحضارية لترسيخ ثقافة الحوار.

كما تجدر الإشارة، إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب التي اقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد اعلنت أسماء الفائزين في دورتها العشرين (2025–2026)، وهي تمثل أحد أهم الجوائز الأدبية العالمية قيمة وتأثيرًا، وتلعب دورًا بارزًا  في دعم الإبداع العربي وتعزيز حضوره دوليًا.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

إيران أمريكا

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقى نظيرته النمساوية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتناول مستجدات الأوضاع

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد