رئيس جامعة القاهرة يهنئ الخشت بجائزة الشيخ زايد للكتاب

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلي الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين (2025–2026)، في فرع المخطوطات والموسوعات والمعاجم، عن موسوعته الرائدة «الأديان العالمية» في ستة مجلدات، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق ومزيدًا من العطاء العلمي والفكري، بما يسهم في خدمة الإنسانية وترسيخ القيم النبيلة التي تدعو إلى السلام والتعايش.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن فوز الدكتور محمد الخشت بجائزة مرموقة بحجم جائزة الشيخ زايد للكتاب والتي شارك فيها نحو 4 آلاف متسابق من جميع أنحاء العالم جاء تتويجًا لمسيرة علمية وفكرية بارزة، حيث تمثل الموسوعة إسهامًا معرفيًا متميزًا يقدم معالجة شاملة للأديان والملل والمذاهب، في إطار منهجي يتجاوز العرض الوصفي إلى تحليل السياقات التاريخية والفلسفية للظواهر الدينية، بما يعكس عمقًا أكاديميًا ورؤية تنويرية تسهم في ترسيخ قيم التعددية والتسامح والتعايش، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في مجال مقارنة الأديان.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة التي يحتلها علماء جامعة القاهرة على الساحة الدولية، وقدرتهم على تقديم إسهامات نوعية تُسهم في بناء جسور الحوار بين الثقافات وتعزيز الفهم المشترك، مؤكدًا أن الجامعة تفخر دومًا بأبنائها الذين يواصلون ترسيخ دورها كمنارة للفكر المستنير في المنطقة والعالم.



هذه الموسوعة تُعد أول عمل عربي مؤلف بالكامل في مجال الأديان العالمية، وتمثل مشروعًا معرفيًا استراتيجيًا غير مسبوق يقدم معالجة شاملة ومنهجية للأديان الكبرى والصغرى، والملل والنحل، والمذاهب والفرق والطوائف، إضافة إلى التيارات الروحانية والأسطورية والحركات الفكرية المعاصرة، مع إظهار «المساحات المشتركة» بين الأديان دون إلغاء «الاختلافات النوعية».

كما تُعد حلقة مركزية ودرة التاج في المشروع الفكري للدكتور الخشت، الرامي إلى «تأسيس عصر ديني جديد» يرتكز على إعمال العقل النقدي والتمييز الدقيق بين «الدين الإلهي الصافي» و«الفكر الديني البشري» القابل للنقد والمراجعة، وقد حظيت الموسوعة باهتمام واسع منذ إطلاقها وتوقيعها في معارض كبرى مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، ونوقشت في ندوات فكرية رفيعة المستوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بحضور أكاديميين ومفكرين بارزي، وهي ليست مجرد كتاب مرجعي، بل مشروع معرفي استراتيجي يدعم الرؤية الحضارية لترسيخ ثقافة الحوار.

كما تجدر الإشارة، إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب التي اقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد اعلنت أسماء الفائزين في دورتها العشرين (2025–2026)، وهي تمثل أحد أهم الجوائز الأدبية العالمية قيمة وتأثيرًا، وتلعب دورًا بارزًا في دعم الإبداع العربي وتعزيز حضوره دوليًا.