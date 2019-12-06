المواطن ينتظر هدايا الحكومة في 2020.. توقعات بانخفاض أسعار البنزين إلى 50 قرشا بداية يناير

يبدو أن المواطن المصرى بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، والذى طالما انتظره كثيرا واكتوى بنار غلاء الأسعار، من أجل بناء اقتصاد بلده مرة أخرى، بعد التدهور الاقتصادى الذى ساد البلاد بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وظهرت ثمار هذا الإصلاح بعد انخفاض أسعار الدولار بشكل تدريجى، لكى يلقى بظلاله على انخفاض أسعار السلع، وكانت البداية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد إعلانها عن تخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم يوم الأحد الماضى لتشمل 4 سلع.





انخفاض 4 سلع تموينية





وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع "السكر والزيت والأرز والدقيق".





وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيهات بدلا من 9.5 جنيهات وكيلو السكر بـ8.5 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيهات بدلا من 6.75 جنيهات.





كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها، والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيها.





ومن هنا رصد "صدى البلد" خلال هذا التقرير آراء النواب بشأن السلع المتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانخفاض التدريجى لسعر الدولار، وبعد إعلان وزارة التموين عن تخفيض 4 سلع تموينية.





انخفاض سعر البنزين 50 قرشا





فى البداية قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بـالبرلمان، إن الحكومة عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتخفيض أسعار البنزين والسولار والكهرباء والغاز، فى ظل الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وبرميل البترول عالميا.





وتوقع بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يكون هناك تخفيض جديد فى أسعار المحروقات والبنزين والسولار يناير من العام المقبل، بالتزامن مع اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال 3 أشهر والذى سيكون خلال شهر يناير المقبل.





وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بـالبرلمان عن أن من المتوقع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 6% بما يعادل 50 قرشا، بما يمثل ضعف النسبة السابقة لسعر البنزين بعد انخفاضه فى شهر أكتوبر بنسبة 3% بما يعادل 25 قرشا.





مشيرا إلى أن الانخفاض البسيط فى سعر البنزين بواقع 25 قرشا كان بسبب مصاريف إدارية كان لا بد من دفعها مرة فى العام، وبالفعل تم دفعها، وبالتالى فلن تكون هناك أى مشكلة فى تخفيض سعر البنزين بشكل أكبر من 25 قرشا.





وطالب الحكومة بضرورة تشكيل لجنة وزارية من وزارتى الكهرباء والبترول لبحث إمكانية مراجعة سعر توريد الغاز للكهرباء، خاصة فى ظل الانخفاض التدريجى لسعر الدولار وانخفاض سعر برميل البترول عالميا، هذا بالإضافة إلى أن السعر العالمى للغاز يتراوح من 2.25 دولار إلى 2.50 دولار، إلا أننا فى مصر نشتريه بـ3 دولارات، وبالتالى فلا بد من وصوله للسعر العالمى، مما يسهم فى تخفيض التكلفة بالنسبة لأسعار الكهرباء والمحروقات والبنزين والسولار.





انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية





وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن استمرار الانخفاض التدريجى لسعر الدولار سيكون له تأثير إيجابى على انخفاض سعر السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج خلال منتصف شهر ديسمبر الحالى، خاصة وأن أى سلع مستوردة من الخارج ستدخل إلى مصر فى العام الجديد سيتم بيعها بسعر الدولار الحالى بعد انخفاضه مؤخرا بشكل تدريجى، لأن مخزون السلع المستوردة من الأجهزة الكهربائية كانت تباع بسعر الدولار القديم قبل انخفاضه فى السوق، مما رفع سعرها.





كما أكد أنه من المتوقع أيضا أن يتم انخفاض أسعار السيارات المستوردة من الخارج و خامات السلع المنتجة محليا خلال بداية العام المقبل.





كما كشف عن أن التخفيضات فى حملة بلاك فريداى كانت مؤشرا كبيرا على أن السلع المستوردة من الخارج سواء أجهزة كهربائية أو غيرها سيتم انخفاضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الانخفاض التدريجى فى سعر الدولار.





وكانت قد شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمس الخميس 5-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.





وفيما يلي سعر الدولار أمس الخميس 5-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي أمس الخميس، شراءً 16.06، وبيعا 16.16 جنيها.





سعر اليورو





بينما سجل سعر اليورو أمس، الخميس شراءً 17.79 وبيعا 17.81 جنيها بمستهل التعاملات.





سعر الجنيه الإسترليني





أما سعر الجنيه الإسترليني أمس، الخميس، فقد سجل شراءً 20.87 وبيعا 20.90 جنيها.









سعر الفرنك السويسرى





وسجل سعر الفرنك السويسرى أمس الخميس شراءً 16.24 وبيعا 16.34 جنيها.





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى أمس، الخميس، فقد سجل شراءً 14.75 وبيعا 14.85 جنيها.





سعر اليوان الصينى





سجل اليوان الصينى أمس الخميس، شراءً 2.27 وبيعا 2.29 جنيه متراجعا قرشا.









واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات أمس الخميس 5-12-2019





الريال السعودى





وسجل الريـال السعودي أمس، الخميس ، نحو 4.28 جنيهات للشراء و4.31 جنيهات للبيع.





الدينار الكويتى





وسجل الدينار الكويتي نحو 52.87 جنيها للشراء و53.22 جنيها للبيع.





الدرهم الإمارتى





بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيهات للشراء و4.40 جنيهات للبيع.





الريال العمانى



