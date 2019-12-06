محمود فتح الله: انتهاء مشكلة مستحقاتي القديمة لدى نادي الزمالك

كشف محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق عن انتهاء المشكلة الخاصة بمستحقاته القديمة لدى نادي الزمالك والتي امتدت لسنوات طويلة.



وأكد فتح الله في تصريحات خاصة أن إدارة الزمالك تواصلت معه خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على كافة الأمور.



وأشار إلى أنه سيجتمع مع مسئولي الزمالك بعد ساعة لوضع الرتوش النهائية.



ويحق للاعب الحصول على ما يزيد عن 4 ملايين جنيه كمستحقات متاخرة له لدى النادي.



ويواجه الزمالك شبح العقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب وجود شكوى من فتح الله وهو ما يتعارض مع لوائح الكاف فيما يتعلق برخصة الأندية المحترفة.



ويستعد الزمالك لملاقاة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.