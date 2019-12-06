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بين الناس

أهالي منطقة النهضة حي السلام ثاني يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمود عيسي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، من انتشار القمامة بمنطقة النهضة حى السلام ثان .

وقال عيسى في شكواه نعانى نحن اهالى منطقة النهضة حى السلام ثان ، من انتشار القمامة بشكل كبير الأمر الذى يبعث للاهالى الروائح الكريهه اضافة الى انتشار الاوبئة والامراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة، موضحا أنه قام بتقديم عدة شكاوي للحي ولكن دون جدوى .

وطالب عيسى المسؤولين بإعادة رصف الشارع والشوارع المحيطة رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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