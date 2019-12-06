سفيرة فنلندا بالقاهرة: أطلقنا حملة لدعم المساواة بين الجنسين في العالم

قالت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، إن بلادها التي تحتفل في ديسمبر الجاري بيوم الاستقلال تولي اهتماما كبيرا بالطبيعة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن قضية المساواة بين الجنسين تعد أولوية للحكومة والشعب الفنلندي.





وأضافت لاورا كانسيكاس، في كلمتها التي ألقتها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي أن فنلندا أطلقت حملة في يوليو الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بهدف جذب انتباه المجتمع الدولي لقضية المساواة بين الجنسين.





وأشارت إلى أن هذه الحملة اختارت تكريم عدد من الشخصيات حول العالم، تقديرا لدورها في دعم قضية المساواة بين الجنسين ومن بينهم الناشطة المصرية الفنلندية ثريا بهجت إحدى المهتمين بالدفاع عن حقوق المرأة لتحقيق أهدافها والعمل على دعم بناء القدرات والتعليم والابتكار لدى المرأة وتعزيز دورها لتغيير المجتمع.



