مصطفر قمر يهنئ أشرف زكي لتعيينه رئيسا لـ أكاديمية الفنون

هنأ المطرب مصطفى قمر، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الدكتور أشرف زكي لتعيينه كرئيس لأكاديمية الفنون.





ونشر صورة الخبر الذي تضمن تعيين الدكتور أشرف زكي كرئيس لأكاديمية الفنون.





وعلق "قمر" قائلا: "ألف مبروووووك علينا يا دكتور أشرف يا عظيم رئاسة أكاديمية الفنون وفي نفس الوقت مسئولية كبيرة جديدة أضيفت على عاتقك بس أنت قدها وقدود ربنا يحفظك ويحميك وأنا مش من عادتي أني أهتم بالترقيات أو تولي المناصب لكن لابد من كلمة الحق في أخلاق هذا الرجل الحميدة وفي تواضع شخصيته وفي حبه وسعيه للخير لكل الناس".





وتابع: "أشرف زكي من أنقى وأطهر وأعظم الشخصيات التي قابلتها في حياتي وأفتخر بصداقته وأفتخر بأنه بمثابة أخ فاضل وكريم لي ولمعظم الفنانين إن لم يكن جميعهم ربنا يباركلك في أهلك وبيتك وعائلتك الكريمة أنت قدوة لابد وان يحتذى بها شبابنا وأخيرا لا تبقى إلا كلمة واحدة أشرف زكي هو الرجل المناسب في المكان المناسب مبرووووك".





وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قد أصدرت قرارا منذ عام بندب الدكتور أشرف زكي من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.





يذكر أن الدكتور أشرف زكي حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة قسم إدارة الأعمال، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام امتياز، حصل على درجة الماجستير برسالة عنوانها "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الإخراج المسرحي أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002م في رسالة بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، عمل أستاذا مساعدا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشغل منصب رئيس البيت الفني للمسرح، وهو نقيب لنقابة المهن التمثيلية، كما كان رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئيسا لاتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض المناصب الأخرى، منها أمانة صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضوية مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية مجلس إدارة دار الأوبرا، ورئاسة الهيئة العربية للمسرح.



