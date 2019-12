مصطفر قمر يهنئ أشرف زكي لتعيينه رئيسا لـ أكاديمية الفنون

View this post on Instagram

الف مبروووووك علينا يادكتور اشرف ياعظيم رئاسة اكاديمية الفنون وفي نفس الوقت مسئولية كبيرة جديدة اضيفت علي عاتقك بس انت قدها وقدود ربنا يحفظك ويحميك وانا مش من عادتي اني اهتم بالترقيات او تولي المناصب لكن لابد من كلمة الحق في اخلاق هذا الرجل الحميدة وفي تواضع شخصيته وفي حبه وسعيه للخير لكل الناس. اشرف زكي من انقي واطهر واعظم الشخصيات التي قابلتها في حياتي وافتخر بصداقته وافتخر بانه بمثابة اخ فاضل وكريم لي ولمعظم الفنانين ان لم يكن جميعهم ربنا يباركلك في اهلك وبيتك وعائلتك الكريمة انت قدوة لابد وان يحتذي بها شبابنا واخيرا لا تبقي الا كلمة واحدة اشرف زكي هو الرجل المناسب في المكان المناسب مبرووووك. 🌹🌹🌹🌹🌹