ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جمارك ميناء الإسكندرية تحبط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط الجمارك بميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل تقدر عنها ضرائب وجمارك بقيمة بـ 5 ملايين جنيه من إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، تفيد قيام إحدى الشركات، مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد داخل حاوية بقصد تهريبها.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام الشركة المذكورة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مشروبات" داخل إحدى الحاويات.

وتبين من التحريات قيام أصحاب الشركة بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الشحنة أسفرت عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، تقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المُستحقة عليها 5 ملايين جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجمارك 15 مليون جنيه.. إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

بجمارك تصل لـ 20 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية لدولة عربية

إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة فاسدة بميناء الإسكندرية

الداخلية: إحباط إغراق البلاد بـ 29 طن كبدة غير صالحة من ميناء الإسكندرية

برسوم 5 ملايين جنيه .. إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل

ترشيحاتنا

بسبب اتفاق تركيا والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي في أثينا

توقعات الجماهير لمباراتي الأهلى والهلال والزمالك وأول أغسطس فى أفريقيا..فيديو

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بينهم الرئيس السيسي والعاهل السعودي.. الحريري يبعث برسائل لعدد من الزعماء لهذا السبب

بالرصاص.. الشرطة الهندية تنتقم من 4 رجال اغتصبوا طبيبة وحرقوها حية

واجهت السرطان وصُدمت بمقتل شقيقها.. في عيد ميلادها تعرف على مآسي شريهان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الفخامة والاحتشام .. شاهد إطلالات النجمات فى موسم الرياض

بعد إثارتها الجدل.. أليساندرا بإطلالتين مختلفتين في وقت واحد

رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها