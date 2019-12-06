جمارك ميناء الإسكندرية تحبط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

تمكن ضباط الجمارك بميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل تقدر عنها ضرائب وجمارك بقيمة بـ 5 ملايين جنيه من إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد.



وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، تفيد قيام إحدى الشركات، مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد داخل حاوية بقصد تهريبها.



وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام الشركة المذكورة باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مشروبات" داخل إحدى الحاويات.



وتبين من التحريات قيام أصحاب الشركة بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.



وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الشحنة أسفرت عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، تقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المُستحقة عليها 5 ملايين جنيه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانوني