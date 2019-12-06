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فن

آيتن عامر تهنئ شريهان بمناسبة عيد ميلادها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
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منار نور
هنأت الفنانة أيتن عامر الفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها الـ55.

ونشرت الفنانة آيتن عامر صورة للفنانة شيريهان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت آيتن عامر على الصورة قائلة : " كل سنة و انتى طيبة و جميلة و طعمة يا حلوة الحلوات 😍 نفسي اقولك كلام كتير بس هستنى لما اشوفك و اقولهولك".

تعدّ شريهان من أهم الفنانات المصرية، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتليفزيون، حققت نجاحات كثيرة وأشتهرت بالفوازير.

وأما في الفوازير فلقد كانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها.

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