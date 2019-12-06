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رياضة

بعد غد.. بعثة منتخب مصر لـ الصالات تعود إلى القاهرة قادمة من السعودية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:14 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
تعود إلى القاهرة بعثة منتخب مصر لكرة الصالات قادمة من السعودية بعد غد الأحد، بعد خوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب السعودى فى إطار الاستعداد لبطولة الامم الافريقية 2020 بالمغرب بشهر يناير المقبل. 

ومن المقرر أن يخوض اليوم الجمعة منتخب فراعنة الصالات مباراته الودية الأولى ثم لقاء ودى ثاني غدا السبت استعدادا للبطولة الأفريقية.

وتقيم بعثة المنتخب المصري برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات بمدينة الخبر.

وأدى فراعنة الصالات تدريباته بالصالة الخضراء تحت قيادة هشام صالح المدير الفني وتضم كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا إداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش أخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض وابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى.

ويغيب عن صفوف المنتخب كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة بالإضافة إلى الأربعة المحترفين فى الإمارات ويسعى الجهاز الفني لتجهيز عناصر أخرى والوقوف على مستواهم بشكل جيد.
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