فديت الحِلوين.. شاهد | أصالة مع ابنتها: رجعنا لهم هالشتويّة





نشرت المطربة أصالة نصرى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورًا تجمعها بإبنتها "شام" ، حيث كتبت عليها معلقة :"تيابنا من السنه الّلي فاتت ورجعنا لهم هالشتويّه والجايه كمان وتعيشوا ونشتّي سوا سنين طويله لقدّام" .فيما جائت تعليقات الجماهير كالتالى :-الله يخليكون لبعض .-أجمل عيله الله يحفظكم و يخليكم لبعض .-فديت الحِلوين.ويذكر أن الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان إنفصلا بشكل رسمي، كما لم تعلق أصالة على الأمر، ويعتبر ظهورها مع إبنتها الأحدث لها بعد إنفصالها عن زوجها ومهاجمة بعض الإعلاميين لها بعد قرار الإنفصال.