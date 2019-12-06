ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار داخل محطة وقود بالمدينة المنورة .. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:09 م
انفجار داخل محطة
انفجار داخل محطة وقود بالمدينة المنورة
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن خزان وقود انفجر في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية في الخانكة

حريق مستشفى الخانكة لم يؤثر على المرضى.. والتدفئة من برودة الجو وراء الحادث

حريق ضخم في مجمع تجاري بإيران

ترشيحاتنا

استشارى طب نفسي تفجر مفاجأة عن سن المراهقة للجنسين

هل يكفي اغتسال واحد بنية غسل الجمعة ورفع الجنابة؟

أضرار تناول البيض.. تحذير| يؤدى إلى التسمم الغذائي

داخل ثلاجة الموتى.. قاتل يرقد إلى جانب ضحيته بعد أسبوع فقط من الجريمة في السعودية

كراوتش يفتح النار على محمد صلاح: مهاجم أناني

في ذكرى وفاة زوجته.. محمد صبحي: لن أنساكي حتى يشاء الله أن يجمعنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري