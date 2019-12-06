انفجار داخل محطة وقود بالمدينة المنورة .. فيديو

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن خزان وقود انفجر في محطة محروقات بالمدينة المنورة؛ موضّحة أن فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، تَمَكّنت يوم أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشَب في خزان محطة محروقات في أحد الأحياء الشمالية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الحادثة وقعت ظُهرًا وكانت المحطة بها عدة مركبات، وفور وقوعها، انطلقت فِرَق الدفاع المدني وأخمدت الحريق، ولم تُسفر الحادثة عن أي خسائر بشرية.





