مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق سيارة البترول على دائري الخصوص

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية عدم وجود خسائر بشرية في حريق سيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.



وأضاف المصدر أن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران بسيارة محملة مواد بترولية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص اتجاه الطريق الزراعى وعلى الفور انتقلت قيادات إدارة المرور.



وتم إخطار الحماية المدنية التي هرعت إلى مكان الواقعة وتبين تناثر السولار وتاثر الحركة المرورية في كلا الاتجاهين من الطريق وجار اتخاذ اللازم وتوقف الحركة المرورية أمام قائدى السيارات.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الامير .



وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء الى المكان ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاصرة الحريق من كافة الأتجاهات لمنع امتداده للمجاورات واخماد النيران قبل امتدادها.

