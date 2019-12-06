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حوادث

جاره أبلغ عنه.. ضبط عاطل ينقب عن الآثار في الدقهلية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:50 م
تنقيب عن الآثار في
تنقيب عن الآثار في الدقهلية
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همت الحسينى
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، القبض على عاطل في أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله، بقرية جوجر، التابعة لمركز طلخا.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا من عبد العظيم السيد عبد العظيم 48 عاما، مندوب مبيعات، ومقيم قرية جوجر، يفيد بقيام أشرف أمين عبد الفتاح الدسوقي 40 عاما، لا يعمل، ومقيم بذات القرية بأعمال حفر داخل منزله المجاور لمنزله، بقصد التنقيب عن الآثار.

وبتنقين الإجراءات واستئذان النيابة، انتقلت حملة بقيادة مأمور المركز، والرائد أحمد السادات رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ.

وتبين أن المنزل المبلغ بشأنه مكون من طابق واحد، ووجود حفرة بإحدى الغرف، قطرها متر ونصف وعمقها 5 أمتار، وبعض أدوات الحفر.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إخطار رئاسة مركز ومدينة طلخا؛ لإجراء المعاينة اللازمة تأمينا للمبنى المجاور.

وجرى التحفظ على صاحب المنزل والمضبوطات، تحت تصرف النيابة.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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