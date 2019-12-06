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حوادث

كتلة نار | تفاصيل جديدة في حادث احتراق سيارة بنزين أعلى دائري الخصوص

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:44 م
حادث احتراق سيارة
حادث احتراق سيارة بنزين أعلى دائري الخصوص
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخصوص بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري نطاق مدينة الخصوص وبيان أسبابه وملابساته واستدعاء سائق السيارة لسماع أقواله وطلب تحريات المباحث وتقدير الخسائر.

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في السيطرة على حريق في سيارة مواد بترولية محملة بالبنزين الـ92 انقلبت في نزلة مسطرد نطاق مدينة الخصوص على الطريق الدائري حيث اشتعلت النيران في كابينة القيادة والكاوتش ولم تصل لفنطاس البنزين وتم استدعاء سيارة أخرى لنقل البنزين لها من موقع الحادث.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية وتسبب فقط في تعطل جزئي للحركة المرورية حيث جرى تجنيب الحمولة والسيارة المحترقة وتسيير الحركة المرورية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل سيارة مواد بترولية أمام نفق الأمير بالقليوبية.

وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء لمكان السيارة حاصر رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات وجرى منع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة أن سائق السيارة قفز منها عقب نشوب حريق بها إثر ماس كهربائي مما أدى إلى انقلابها على الطريق.
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