ترامب يكشف ما قاله الملك سلمان عن سعودي أطلق النار في قاعدة أمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصل به معربا عن خالص تعازيه وتعاطفه لأسر وضحايا إطلاق النار بقاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا.



وأوضح ترامب أن الملك سلمان أكد أن الشعب السعودي غاضب بشدة من العمل الهمجي الذي قام به مطلق النار في قاعدة بينساكولا البحرية في ولاية فلوريدا.



وأضاف نقلا عن الملك سلمان أن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.



كانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة عسكرية في فلوريدا هو طالب سعودي.



وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة بحرية جوية بفلوريدا هو طالب بمجال الطيران من المملكة العربية السعودية، مضيفة أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب.



وذكرت أن عسكريين من مختلف أنحاء العالم يحضرون لتلك القاعدة في بينساكولا.



وفتح الطالب النار على مبنى الفصول الدراسية صباح يوم الجمعة، حيث أسفر الهجوم عن 4 قتلى بينهم المهاجم، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء الحادث.