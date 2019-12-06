نقلة نوعية فى صحة البحرين.. المملكة تهتم بتعزيز سلامة المرضى وتحقيق أعلى مستوياتها

تشهد الخدمات الصحية فى مملكة البحرين قفزة نوعية مؤخرا، فقد حظيت باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط التنموية للحكومة البحرينية فارتقت بالمستوى كما وكيفا في مجال جودة الخدمات على كافة المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية.



وافتتحت المملكة البحرينية اليوم الجمعة مؤتمرا أعمال مؤتمر البحرين لمكافحة ومنع العدوى والذي يناقش أهم التطورات وأحدث المستجدات العلمية في مجال مكافحة العدوى بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين من منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي ومن داخل مملكة البحرين، وبتنظيم وتعاون مع مؤسسة أديوكيشن بلاس.



وقالت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، إن مملكة البحرين تشهد نهضة علمية وتطور في كافة المجالات لا سيما فيما يخص الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالتزامن مع بدء احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم.



وأكدت وزيرة الصحة بأن الخدمات الصحية قد حظيت باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط التنموية للحكومة الموقرة، حيث شهدت الخدمات الصحية قفزة نوعية كما وكيفا في مجال جودة الخدمات على كافة المستويات الوقائية والتشخيصية والعلاجية.



وقالت الوزيرة إن التوسع النوعي في الخدمات الصحية قد واكبه اهتمام بالكادر الطبي والصحي وتطوير لجودة الخدمات والالتزام بسلامة المرضى حيث وضعت العديد من الخطط والبرامج والتي في مقدمتها مشاريع وبرامج مكافحة العدوى، الى جانب دعم ومساندة البحوث والدراسات العلمية لاكتشاف طرق تشخيصية وعلاجية جديدة للوقاية والحد من انتشار الأمراض.



فى سياق متصل، استعرضت رئيسة لجنة المضادات الحيوية بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة رئيس المؤتمر الدكتورة جليلة السلمان أبرز البرامج والمشاريع التي تتعلق بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أن وزارة الصحة قد ركزت جهودها لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وذلك في إطار الاهتمام بسلامة المريض وبكل ما يتعلق ببحث ومتابعة المستجدات والتحديات العالمية التي تتعلق بمكافحة ومنع العدوى.

