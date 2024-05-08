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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعات أمريكا وأوروبا تنتفض للدفاع عن فلسطين..

إخلاء مخيم جامعة جورج واشنطن.. وفرنسا تقمع احتجاجات السوربون وسيانس بو

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن شرطة العاصمة بدأت إخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج واشنطن فجر اليوم. 

وقال جي دبليو هاتشيت، مدير الجامعة: "أعطى الضباط تحذيرهم الثالث والأخير للمتظاهرين بالتحرك". 

وكان مسئولو الجامعة حذروا في تصريحات من احتمال إيقاف الطلاب المشاركين في أنشطة احتجاجية في ساحة الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان: "المخيم نشاط غير قانوني، وينتهك المشاركون بشكل مباشر سياسات الجامعة المتعددة ولوائح المدينة".

علي الجانب الآخر، ندد البيت الأبيض بمقطع فيديو يتضمن إساءة عنصرية بحق متظاهرة سمراء البشرة شاركت في مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة بإحدى جامعات ولاية مسيسيبي. 

واعتبر البيت الأبيض السلوك الذي ظهر في مقطع فيديو بجامعة في الولاية "مخجلا وعنصريا"، وذلك بعد اتهام طالب بالسخرية من متظاهرة من أصحاب البشرة السمراء عبر تقليد أصوات القرود خلال مظاهرة مناهضة العدوان علي غزة.

وفي باريس، تدخلت الشرطة الفرنسية مرة أخرى أمس لوضع حد للتجمعات ومنع الأنشطة التي يقوم بها الطلبة المؤيدون لفلسطين في جامعة السوربون ومعهد العلوم السياسية في باريس (سيانس بو).

وأرغمت عناصر الشرطة عشرات الطلاب على مغادرة محيط المعهد باستخدام القوة. 

ويأتي ذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس الوزراء جابرييل أتال أنه "لن يكون هناك أبدا حق في الحصار" داخل الجامعات "لأننا لن نقبل أن تطالب أقلية يتم التلاعب بها بوضع القانون" وذلك خلال حضوره عشاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في البلاد.

وفي وقت سابق، قال مكتب المدعي العام في باريس "إن الشرطة ألقت القبض على طالبين يبلغان من العمر 22 و29 عاما بتهمة التمرد والمشاركة في مظاهرة مع إخفاء وجوههم".

وتنديدا باعتقال زملائهم، نصب طلاب معهد العلوم السياسية خياما للاعتصام حاملين الأعلام الفلسطينية والكوفية حول أعناقهم، وهم يرددون هتافات "فلسطين حرة وستعيش، كل الأعين متجهة إلى رفح، عنف الشرطة.. لا عدالة" لتأكيد تصميمهم على مواصلة تحركاتهم التي بدأت قبل بضعة أسابيع.

وللمرة الأولى، شارك عدد من أساتذة المعهد في المظاهرة للمطالبة بإطلاق الطالبين، ورفعوا شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإعلاء القانون وحماية حق التظاهر، وسط تصفيق وإشادة الطلاب.

وأكد طالب ماجستير في "سيانس بو" استمرار 4 طلاب في إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق المطالب التي وجهوها لإدارة المؤسسة والمتمثلة في فتح لجنة للتحقيق في الشراكات الأكاديمية والاقتصادية بين الجامعة وإسرائيل.

من جانبها، قالت الطالبة مالينا من جامعة السوربون إنها انضمت للوقفة الاحتجاجية "لمساندة زملائنا المحتجزين لدى الشرطة حتى الآن، لكن كعادتها استخدمت الشرطة لغة العنف التي تعرفها لإجلائنا، حتى أنهم اصطحبونا إلى المترو للتأكد من مغادرتنا".

وفي مدريد، اعتصم عدد من الطلبة ونصبوا خياما دعما لفلسطين للمطالبة بوقف الحرب على غزة. كما استمر اعتصام الطلاب الإسبان في جامعات مقاطعة الباسك ونفار وأرجون والأندلس وكتالونيا ضد الحرب على غزة.

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