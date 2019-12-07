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رياضة

هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
خالد بوطيب
خالد بوطيب
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حسن العمدة
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة، مرتضى منصور، تنوي فسخ عقد المهاجم المغربي، خالد بوطيب، والذى يعاني من إصابة قوية.

وأعلن هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك ينوي فسخ عقد خالد بوطيب، خاصة أن الجراحة التى سيخضع لها اللاعب ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الأبيض، مضيفا، أن الزمالك حاول الاستفادة من بوطيب، بقدر الإمكان، ولكنه فشل فى ذلك، ليضطر لفسخ التعاقد معه بالتراضي.

وأوضح الإعلامي الشاب، أن الزمالك وضع، كابونجو كاسونجو، كخيار ثان ، فى حال عدم قيام الفارس الأبيض، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعرض المهاجم المغربي المخضرم، لإصابة قوية، تجبره على إجراء عملية جراحية، سيغيب على أثرها لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.
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