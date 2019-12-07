هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك، برئاسة، مرتضى منصور، تنوي فسخ عقد المهاجم المغربي، خالد بوطيب، والذى يعاني من إصابة قوية.





وأعلن هانى حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك ينوي فسخ عقد خالد بوطيب، خاصة أن الجراحة التى سيخضع لها اللاعب ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الأبيض، مضيفا، أن الزمالك حاول الاستفادة من بوطيب، بقدر الإمكان، ولكنه فشل فى ذلك، ليضطر لفسخ التعاقد معه بالتراضي.





وأوضح الإعلامي الشاب، أن الزمالك وضع، كابونجو كاسونجو، كخيار ثان ، فى حال عدم قيام الفارس الأبيض، بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



