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رياضة

محمد جودة: الأهلي لعب بطريقتين أمام الهلال.. وقفشة تطور بشكل كبير

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أكد محمد جودة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق شارك بطريقتين مختلفتين أمام الهلال.

وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لعب بطريقتين 4-1-4-1 عندما كان يستحوذ على الكرة، و4-2-3-1 عندما يفقد الكرة، وهذا يحسب للمدرب".

وأكمل: "مجدى أفشة لديه قدرة على التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، وتطور بشكل كبير".
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