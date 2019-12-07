محمد جودة: الأهلي لعب بطريقتين أمام الهلال.. وقفشة تطور بشكل كبير

أكد محمد جودة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق شارك بطريقتين مختلفتين أمام الهلال.



وقال جودة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي لعب بطريقتين 4-1-4-1 عندما كان يستحوذ على الكرة، و4-2-3-1 عندما يفقد الكرة، وهذا يحسب للمدرب".



وأكمل: "مجدى أفشة لديه قدرة على التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، وتطور بشكل كبير".