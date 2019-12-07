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توك شو

شكرى: القارة الأفريقية امتداد طبيعي لمصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
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قسم التوك شو
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس السيسي حضر جميع القمم الأفريقية سواء العادية، أو النصف السنوية منذ 2014 حتى ترأس رئاسة الاتحاد.

وأشار سامح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن السياسة المصرية واضحة في توجهها نحو القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة في 2014، حيث تعد القارة الأفريقية هى امتداد طبيعي لمصر، وهناك تاريخ طويل من التعاون بين الدول الأفريقية ومصر.

وأضاف سامح شكرى، أن أصبحت للمصر سياسة ثابتة ومستقرة تجاه أفريقيا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحتل القارة الأفريقية أهمية كبيرة لدى مصر.

وأكد سامح شكرى، أن مصر لديها رصيد كبير لدى الدول الأفريقية لم يكن مستخدم، ولكن الوضع تغير الآن، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وقيام الرئيس بعدد كبير من الزيارات على مستوى القارة الأفريقية.

وأوضح سامح شكرى، أن نشاط مصر في القارة الأفريقية كان مكثفا خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد، مؤكدا أن هناك اهتمام من قبل الرئيس وأجهزة الدولة بالاهتمام بالعلاقات مع أفريقيا.
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