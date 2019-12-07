بملابسه.. تامر حسني يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أكد الفنان تامر حسنى، أنه دعا لتنظيم أول معرض لملابسه المشهورة من خلال أفلامه، وملابسه الشخصية، ليذهب ريعه للأطفال العرب المشردين فى كل أنحاء العالم، موضحًا إن الهدف خيري، وأسعده.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه بسبب الإقبال على المعرض تم ترشيحه، ليدخل موسوعة "جينيس ريكورد" كأكثر فنان ملهم ومؤثر فى العالم.



واقتنص النجم تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها منذ قليل فى مدينة أبوظبي الإماراتية.



وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.