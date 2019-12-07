ماذا يحدث للأطفال عند تناول السكر الابيض؟

يزيد السكر من شعورك بالجوع، لذا فهو يعتبر واحدًا من العوامل الرئيسة التى تتسبب فى زيادة الوزن.



لذلك قدم خبير التغذية الدكتور خالد يوسف، أضرار السكر الاببض:



يعمل السكر على تقلب المزاج:



يقلّل السكر من فعاليّة الجهاز المناعي، ويعوق دفاع الجسم عن محاربة المرض،كما يساعد على جفاف الجسم وموت خلاياه. يسبب السكر نقص الكروم والنحاس، ويؤثر على امتصاص الكالسيوم والمغنيزيوم .



يؤثر السكر بشكل سلبى على الأطفال، فيتسبب في ارتفاع مُعدل الأدرينالين لديهم، كما يساعد على زيادة قلقهم وعدم قدرتهم على التركيز، ويساهم بشكل كبير فى زيادة أصابتهم بحساسية الأطعمة، والاصابة بالإكزيما.



يتسبب السكر في فقدان مطاطية الأنسجة، ويؤثر على عملها و شكلها المرن من خلال تغيير بنية الكولاجين الموجوده تحت طبقة الجلد لذلك هو سبب من أحد أسباب التجاعيد .



يساعد السكر على تغذية الخلايا السرطانية، وقد ثبت علميًا ارتباطه بالإصابة بسرطان الثدي والمبايض، والبروستاتا والبنكرياس، والرئتين، والمثانة، والمعدة.



استهلاك السكر هو العدو الأول لحركة الأمعاء، حيث يتسبب فى العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، أهمها "زيادة حامضية الوسط المعدي، وسوء الهضم والامتصاص، وسوء هضم البروتينات".



يساعد السكر على ظهور الأعراض المبكرة للتقدم في السن.

السكر خالٍ من الفيتامينات والأملاح، وتساعد زيادة استهلاكه على مهاجمة البروتينات في الجسم.



يؤدي السكر إلى الاصابة بالصداع، خاصة الصداع النصفى ، كما يزيد من تكرار حدوث نوبات الصرع. يتسبب السكر فى زيادة الإصابة بإدمان السكريات، ويساعد على احتباس السوائل في الجسم.



يمكن أن يتسبب السكر في ضعف البصر وإعتام عدسة العين .