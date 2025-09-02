رفيق أحمد علي لـ صدى البلد: تكريمي في مصر قيمة فريدة لمسيرتي الفنية (فيديو)

أعرب النجم اللبناني رفيق أحمد علي عن سعادته الكبيرة بتكريمة للمرة الرابعة في مصر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

قال رفيق أحمد علي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري " التكريم إضافة كبيرة لمسيرته الفنية ، أنه يهديه لشخصياته المسرحية التي جسدها علي مدي خمسة سنوات.



و أضاف رفيق" مصر بالنسبة لي هي ام الدنيا بالتاريخ و الحضارة التي مازالت تحمل الكثير من الأسرار ، مؤكدا أن تكريمه فيها يمثل قيمة استثنائية لمسيرته ، بعدما سبق وكرم في مهرجانات كبرى.

يذكر أن آخر أعمال رفيق الدرامية مسلسل بالدم الذي عرض في موسم رمضان 2025 وشارك فيه نخبة من نجوم الدراما اللبنانية، ولاقي العمر تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.