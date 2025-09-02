أحمد حلمي عن صورة قديمة له: من قبل ما أتولد

شارك الفنان أحمد حلمي، صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها مازحًا: “صورتي من قبل ما أتولد”.







ومن ناحية أخرى خطفت لي لي أحمد حلمي، ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، الأنظار بجمالها الطبيعي وحضورها الآسر في جلسة تصوير مميزة لصالح مجلة "هي".

ظهرت لي لي بإطلالة أنيقة بلمسة فنية وسط زهور البنفسج الساحرة، مرتدية فستاناً أسود غير متماثل بكتف مكشوف وقماش فاخر يبرز أنوثتها وجرأتها الراقية.

واختارت مكياجاً ناعماً يبرز ملامحها الهادئة، مع تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب كلاسيكي يزيد من أناقتها، وأقراط دائرية ذهبية كبيرة أضفت لمسة من التميز والجاذبية.

ويعتبر ظهورها بداية لخطواتها الخاصة نحو عالم الشهرة والأضواء بأسلوب مختلف ومميز، بعيداً عن شهرة والديها، حيث بدأت بالفعل في التعبير عن شخصيتها من خلال الفن والموضة.