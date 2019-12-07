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مرأة

بعد إصابة أحمد فهمى.. أعراض وأسباب التهاب المرئ

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
بعد إصابة الفنان احمد فهمي بالتهاب المريء،الذي يؤدي إلى تلف أنسجة المريء، ذاك الأنبوب العضلي الذي يوصّل الطعام من الفم إلى المعدة،والذي يتسبب فى التهاب في الشعور بألم وصعوبة عند البلع وألم بالصدر، ومن ضمن الأسباب المؤدية إلى الالتهاب هو ارتداد أحماض المعدة داخل المريء، والعدوى والأدوية عن طريق الفم وأنواع من الحساسية.

اعراض التهاب المرئ:

حرقان في المعدة.
الإصابة بالربو.
السعال المزمن.
الإصابة بآلام في الصدر.
آلام في الحلق.
البلغم.
الصعوبة في البلع.
التقيؤ والغثيان.
الشعور بالدوار.

أسباب ارتجاع المريء:


زيادة الطعام في المعدة عن الحاجة.

الوزن الزائد.

كثرة تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية والمنبهات والكحوليات والبهارات الحارة.

الشاي والقهوة. 

 تناول بعض الأدوية مثل المسكنات. 

التدخين.

الإصابة ببعض الأمراض مثل قرحة المعدة، أو المعاناة من القلق والتوتر.

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