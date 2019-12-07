لتخفيف الألم... روشتة لأصحاب مرضى القولون

يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بالتهاب القولون، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، روشتة لمرضى القولون.



1- تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض

( الشعير - القرنبيط- القمح- – الحمص – البصل - الثوم - الحمضيات -الحليب- الفاصوليا - الملفوف - المشروبات الغازية والكحولية - الكافيين..).



2- تناول الطعام بشكل منتظم، ومحاولة التقيد بانتظام تناول الطعام للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء.



3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حال المعاناة من الإمساك.



4-شرب الكثير من الماء و السوائل .



5-تناول وجبات صغيرة من الطعام خلال اليوم خاصةً في حال المعاناة من الإسهال.



6-الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم الجيد يوميآ.



7- تجنب التوتر والقلق، ومحاولة اشغال وقت الفراغ بالهوايات .



8- ممارسة الرياضة بانتظام جيده جدآ.



9- من الأغذية الجيدة والمريحة جدًا للقولون :

البيض المسلوق

الأرز المسلوق

شوربة الدجاج

اللبن

الموز

البطاطا المسلوقة في حال عدم وجود امساك

المكرونة المسلوقة .