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مرأة

لتخفيف الألم... روشتة لأصحاب مرضى القولون

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بالتهاب القولون، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، روشتة لمرضى القولون.

1- تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض
( الشعير - القرنبيط- القمح- – الحمص – البصل - الثوم - الحمضيات -الحليب- الفاصوليا - الملفوف - المشروبات الغازية والكحولية - الكافيين..).

2- تناول الطعام بشكل منتظم، ومحاولة التقيد بانتظام تناول الطعام للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء.

3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حال المعاناة من الإمساك.

4-شرب الكثير من الماء و السوائل .

5-تناول وجبات صغيرة من الطعام خلال اليوم خاصةً في حال المعاناة من الإسهال.

6-الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم الجيد يوميآ.

7- تجنب التوتر والقلق، ومحاولة اشغال وقت الفراغ بالهوايات .

8- ممارسة الرياضة بانتظام جيده جدآ.

9- من الأغذية الجيدة والمريحة جدًا للقولون :
البيض المسلوق
الأرز المسلوق
شوربة الدجاج
اللبن
الموز
البطاطا المسلوقة في حال عدم وجود امساك
المكرونة المسلوقة .
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