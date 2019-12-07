لتخفيف الألم... روشتة لأصحاب مرضى القولون

يعاني الكثير من الأشخاص من الإصابة بالتهاب القولون، لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، روشتة لمرضى القولون.
1- تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض
( الشعير - القرنبيط- القمح- – الحمص – البصل - الثوم - الحمضيات -الحليب- الفاصوليا - الملفوف - المشروبات الغازية والكحولية - الكافيين..).
2- تناول الطعام بشكل منتظم، ومحاولة التقيد بانتظام تناول الطعام للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء.
3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حال المعاناة من الإمساك.
4-شرب الكثير من الماء و السوائل .
5-تناول وجبات صغيرة من الطعام خلال اليوم خاصةً في حال المعاناة من الإسهال.
6-الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم الجيد يوميآ.
7- تجنب التوتر والقلق، ومحاولة اشغال وقت الفراغ بالهوايات .
8- ممارسة الرياضة بانتظام جيده جدآ.
9- من الأغذية الجيدة والمريحة جدًا للقولون :
البيض المسلوق
الأرز المسلوق
شوربة الدجاج
اللبن
الموز
البطاطا المسلوقة في حال عدم وجود امساك
المكرونة المسلوقة .
1- تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى ظهور الأعراض
( الشعير - القرنبيط- القمح- – الحمص – البصل - الثوم - الحمضيات -الحليب- الفاصوليا - الملفوف - المشروبات الغازية والكحولية - الكافيين..).
2- تناول الطعام بشكل منتظم، ومحاولة التقيد بانتظام تناول الطعام للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء.
3- تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حال المعاناة من الإمساك.
4-شرب الكثير من الماء و السوائل .
5-تناول وجبات صغيرة من الطعام خلال اليوم خاصةً في حال المعاناة من الإسهال.
6-الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم الجيد يوميآ.
7- تجنب التوتر والقلق، ومحاولة اشغال وقت الفراغ بالهوايات .
8- ممارسة الرياضة بانتظام جيده جدآ.
9- من الأغذية الجيدة والمريحة جدًا للقولون :
البيض المسلوق
الأرز المسلوق
شوربة الدجاج
اللبن
الموز
البطاطا المسلوقة في حال عدم وجود امساك
المكرونة المسلوقة .