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فن

إليسا تنتهي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان حبة اهتمام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
انتهت الفنانة إليسا، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حبة اهتمام"، من أغاني ألبومها القادم، المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة.

تواجدت إليسا، بالأستديو من أجل وضع اللمسات النهائية عليها، وقد نشرت صورة لها خلال التسجيل وعلقت عليها قائلة: "ما زال الوضع عا حالو ولازم نشتغل شوي، سجّلنا غنية جديدة الليلة".

وتابعت قائلة: "هالغنية بتعرفو اسمها من زياد برجي .. يللي لحنا وما كان موجود لأنو تعبان شوي. سلامتك زياد والغنية بتجنن ..#حبة_إهتمام".

"حبة اهتمام" كلمات الشاعر أمير طعيمة، والحان زياد برجي، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
إليسا تنتهي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان حبة اهتمام
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