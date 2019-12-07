5 جنيهات انخفاضا للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 -12-2019

انخفضت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 7-12-2019، إذ سجل عيار الذهب 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي- 654 جنيها للجرام، متراجعا 5 جنيهات حتى صياغة هذه السطور.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، السبت 7- 12 – 2019 على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 557.69 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 654.47 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 747.24 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5.232 جنيه.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.