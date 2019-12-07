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رياضة

ريال مدريد يستضيف إسبانيول في الدوري الإسباني.. اليوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، نظيره إسبانيول، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني:

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 3".

ترتيب ريال مدريد وألافيس في جدول الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 31 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يأتي إسبانيول في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وتمثل مواجهة اليوم اختبارًا مهمًا، لكتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز التاسع له هذا الموسم.

وستكون أمام ريال مدريد فرصة سانحة لاحتلال الصدارة مؤقتًا، في حال فوزه بالمباراة، وينتظر النتيجة النهائية لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، المقرر إقامتها اليوم في تمام العاشرة ليلًا.

وخاض ريال مدريد 14 جولة في الليجا حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة أمام مايوركا.

غيابات ريال مدريد ضد إسبانيول

يفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات، ماركو أسينسيو، وخاميس رودريجيز، ومارسيلو، ولوكاس فاسكيز، وإيدن هازارد بسبب وجاريث بيل الإصابة، بينما استبعد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، ماريانو دياز، وناتشو لأسباب فنية.
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