تستمر حتى السبت المقبل.. عرض مسرحية ولاد البلد لمواجهة الأفكار المتطرفة بمسرح المنيا .. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي (ولاد البلد) بمسرح محافظة المنيا، وذلك ضمن خطة عروض المسرح لمواجهة العنف والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة، التي تعد أحد أهم وسائل القوة الناعمة للثقافة والفكر التنويري، ولتنمية الوعي لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق ولكل من يحاول الإساءة للوطن، الي جانب توصيل المسرح إلى أبعد المناطق تحقيقا للعدالة الثقافية.



حضر العرض الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وخالد إسماعيل مدير عام قصر الثقافة بالمحافظة.



تناول العرض عدة قضايا منها (تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود)،



وبدأ العرض بمدرسة الشهيد هاني عيد عبد الملك بقرية جزيرة شارونة، بمركز مغاغة، واستمر بمسرح المحافظة يومي ٥ و٦ ديسمبر ، وسيختتم العرض المسرحي السبت القادم الموافق ١٤ ديسمبر الجاري.



يذكر أن العرض من اخراج محمد الشرقاوي، وبطولة نخبة من الشباب منهم محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهوارى، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن.