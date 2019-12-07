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أخبار البلد

دعاء عامر تختتم حفل الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نشرت الإعلامية "دعاء عامر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عدة صور خلال احتفالها باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة بمتحف الرمال بالغردقة.

وكتبت على الصورة معلقة: "إمبارح كان ختام إحتفالية msg في متحف الرمال في الغردقه الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه و إستمتعنا بعزف أوركسترا مؤسسة النور و الأمل للكفيفات اللي متعونا .. تابعونا في برنامجي بيت زمان على قناة صدى البلد و اقرأ علشان تشوفوا الإحتفاليه الجميلة و الإبداع و المواهب لذوي القدرات الخاصه".

فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
-ماشاء الله عليكي يا دودو.
-منورة يا دودو يا قمر.
-إعلامية هادفة ربنا يوفقك.
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