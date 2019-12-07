دعاء عامر تختتم حفل الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

نشرت الإعلامية "دعاء عامر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" عدة صور خلال احتفالها باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة بمتحف الرمال بالغردقة.
وكتبت على الصورة معلقة: "إمبارح كان ختام إحتفالية msg في متحف الرمال في الغردقه الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه و إستمتعنا بعزف أوركسترا مؤسسة النور و الأمل للكفيفات اللي متعونا .. تابعونا في برنامجي بيت زمان على قناة صدى البلد و اقرأ علشان تشوفوا الإحتفاليه الجميلة و الإبداع و المواهب لذوي القدرات الخاصه".
فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
-ماشاء الله عليكي يا دودو.
-منورة يا دودو يا قمر.
-إعلامية هادفة ربنا يوفقك.
وكتبت على الصورة معلقة: "إمبارح كان ختام إحتفالية msg في متحف الرمال في الغردقه الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه و إستمتعنا بعزف أوركسترا مؤسسة النور و الأمل للكفيفات اللي متعونا .. تابعونا في برنامجي بيت زمان على قناة صدى البلد و اقرأ علشان تشوفوا الإحتفاليه الجميلة و الإبداع و المواهب لذوي القدرات الخاصه".
فيما جاءت تعليقات المتابعين لها كالتالى:
-ماشاء الله عليكي يا دودو.
-منورة يا دودو يا قمر.
-إعلامية هادفة ربنا يوفقك.
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امبارح كان ختام احتفالية msg في متحف الرمال في الغردقه الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه و استمتعنا بعزف اوركسترا مؤسسة النور و الامل للكفيفات اللي متعونا .. تابعونا في برنامجي بيت زمان على قناة صدى البلد و اقرا علشان تشوفوا الاحتفاليه الجميله و الابداع و المواهب لذوي القدرات الخاصه @msgelshaer