دعاء عامر تختتم حفل الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

امبارح كان ختام احتفالية msg في متحف الرمال في الغردقه الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصه و استمتعنا بعزف اوركسترا مؤسسة النور و الامل للكفيفات اللي متعونا .. تابعونا في برنامجي بيت زمان على قناة صدى البلد و اقرا علشان تشوفوا الاحتفاليه الجميله و الابداع و المواهب لذوي القدرات الخاصه @msgelshaer