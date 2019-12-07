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فيديوجراف| طالبة مسلمة شجاعة تنقذ 100 أمريكي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:42 م
طالبة مسلمة شجاعة
طالبة مسلمة شجاعة تنقذ 100 أمريكي
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فيديوجراف
نالت طالبة شابة مسلمة إعجاب الرأي العام الأمريكي بعد قيامها بدور بطولي في إنقاذ زملائها الطلاب من موت محقق.

دعاء أحمد طالبة بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية من ولاية ويسكونسين، كانت ضمن الشهود على واقعة الهجوم المسلح على المدرسة.

دعاء تمكنت من التصرف ببطولة وإنقاذ 100 زميل لها من الموت بعد أن أظهرت شجاعة كبيرة في التعامل مع الموقف.

من خلال الفيديوجراف تعرف على ما فعلته الطالبة المسلمة لإنقاذ زملائها.

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