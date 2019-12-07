ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:37 م
وزير النقل يصل الغردقة
وزير النقل يصل الغردقة فى أولى رحلات الخط الجديد
Advertisements
إبراهيم جادالله
شهد ميناء الغردقة البحرى منذ قليل وصول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قادما على إحدى العبارات السريعة العاملة على الخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ والذى كان مغلقا منذ أكثر من سنوات ومن المقرر أن يقوم وزير النقل بجولة بميناء الغردقة البحرى يعقبها تناول الغذاء بأحد مطاعم الاسماك الشهيرة بطريق شيراتون الغردقة.

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد اليوم السبت، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي "شرم الشيخ – الغردقة"، وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل، العبارة كوين نفرتيتي التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي تعمل على هذا الخط من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمدة ساعتين ونصف، أكد خلالها كامل الوزير أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، ويشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.

وتابع: "من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونة والأقصر وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع خاصة، أن هذا الخط الملاحي سيساهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه أكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.
يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور
يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور
يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور
يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصم 15% على التذاكر.. تعرف على موعد تشغيل أول خط تجارى بين شرم الشيخ و الغردقة

خصم 15%.. تشغيل أول خط تجاري بين شرم الشيخ والغردقة غدا

ساعتان ونص بس.. إطلاق أولى رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ الغردقة

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل في العياط لحسم تعيين مدير فني جديد عقب الخسارة من البدرشين

هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطِ قدميها ؟ الإفتاء ترد

محمد صلاح يهدد مرمي بورنموث فى أول 15 دقيقة

الجوع كافر.. هجوم عنيف على سمكة قرش فى البرازيل.. شاهد

مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.. النجم الساحلي يتقدم على بلاتينيوم 1 - 0 في الشوط الأول

هزار سخيف.. زوج أراد أن يفاجئ زوجته ولكن أصيبت بصدمة عصبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم

بفستان من الورد.. شاهد كيف احتفلت شريهان بعيد ميلادها مع الجمهور