يختصر الطريق لـ 90 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور

شهد ميناء الغردقة البحرى منذ قليل وصول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قادما على إحدى العبارات السريعة العاملة على الخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ والذى كان مغلقا منذ أكثر من سنوات ومن المقرر أن يقوم وزير النقل بجولة بميناء الغردقة البحرى يعقبها تناول الغذاء بأحد مطاعم الاسماك الشهيرة بطريق شيراتون الغردقة.
وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد اليوم السبت، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي "شرم الشيخ – الغردقة"، وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.
واستقل وزير النقل، العبارة كوين نفرتيتي التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي تعمل على هذا الخط من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمدة ساعتين ونصف، أكد خلالها كامل الوزير أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، ويشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.
وتابع: "من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونة والأقصر وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع خاصة، أن هذا الخط الملاحي سيساهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه أكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.
وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد شهد اليوم السبت، تدشين وانطلاق أولى رحلات العبارة كوين نفرتيتي على الخط الملاحي "شرم الشيخ – الغردقة"، وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانئ البحر الأحمر.
واستقل وزير النقل، العبارة كوين نفرتيتي التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي تعمل على هذا الخط من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمدة ساعتين ونصف، أكد خلالها كامل الوزير أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي، ويشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين وطابا والغردقة والأقصر.
وتابع: "من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة أسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونة والأقصر وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العمالة ونقل السيارات والبضائع خاصة، أن هذا الخط الملاحي سيساهم في اختصار المسافة بين شرم والغردقة لنحو ساعتين ونصف فقط بدلًا من استغراقه أكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.