بسبب الانهيار العصبي عامل مصرفي يقتل زوجته وأطفاله ونفسه بمنزله.. صور

طعن محاسب بنكي منهار عصبيًا ، زوجته واثنين من أطفاله حتى الموت بمنزل العائلة، قبل ان يقدم على قتل نفسه.





وعثر ضباط الشرطة الأمريكية على جثث الاب تشوان كاي 46 عامًا وزوجته دوروثي 42 عامًا وابنيهما تينيسون ، سبعة أعوام ، وأدلين ، أربعة ، بعد تغيب الأطفال عن الحضور إلى المدرسة.





حسب الشرطة، لم تكن هناك تقارير سابقة عن عنف منزلي في منزل العائلة في بلدة بليسانتفيل في ولاية نيويورك ،.





لا يزال المحققون يحاولون إثبات الدافع وراء القتل الثلاثي والانتحار ، لكن قائد الشرطة إريك جروتسنر أخبر الصحفيين أن الأب أقدم على جريمته "تحت ضغط نفسية شديدة ".





وأفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الأب عمل كمدير للمشروع ومحلل أعمال في MUFG ، وهو بنك ياباني وشركة للخدمات المالية وله مكتب في برج مانهاتن.



