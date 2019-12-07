شباب الفن يشاركون فى ورشة صناعة الخيامية بأسيوط

تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إظهار المواهب الفنية الشابة المتميزة ودعمها وخلق فكر ثقافي متميز ودعم الفنان وابتكاراته وتسعى إلى تطوير الذات ومساعدة المواهب الشابة في الوصول إلى الفن الهادف بفرع ثقافة أسيوط.





وقدم قصر ثقافة أسيوط ورشة صناعة الخيامية بالتعاون مع كلية التربية النوعية ويقدمها الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب ذو المواهب الفنية الشابة المتميزة.





وحدد المتدربون النماذج التي سيتم التنفيذ عليها والتدريب على كيفية التعامل مع الأقمشة.





وأوضح "رفعت" أن فن صناعة الخيام من أوائل الحرف والأعمال اليدوية التي تعلمها ومارسها الإنسان وهو تراث مصري أصيل يجب الحفاظ عليه، وقد تطورت صناعة الخيام حيث فكر الفنان المصري بإدخال البهجة في مسكنه، فطور هذه الصناعة وبدأ يحيكها من أقمشة ملونة مستعينًا بالتصاميم والزخارف العربية القديمة، وأدخل بعد ذلك رسوما وزخارف مأخوذة من المعابد والجوامع والكنائس.



