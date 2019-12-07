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منوعات

الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:10 م
نسرين الخطيب وشقيقتها
نسرين الخطيب وشقيقتها ياسمين الخطيب
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محمد بدران
نشرت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.

وظهرت نسرين الخطيب ترتدى جاكيت جلد باللون الأخضر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.

وعلقت نسرين قائلة: "انت تعيش مرة واحدة فقط ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح مرة واحدة تكفى ماي ويست.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "القمر - عيلة الخطيب هيجننونا - الجمال لازم يعيش - ربنا يسعدك - جمال وخجل وبراءة - حبيبتى - رائعة"

يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر امين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا وتعتبر من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل.
الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد
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