الجمال لازم يعيش.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.





وظهرت نسرين الخطيب ترتدى جاكيت جلد باللون الأخضر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.





وعلقت نسرين قائلة: "انت تعيش مرة واحدة فقط ولكن إذا فعلتها بشكل صحيح مرة واحدة تكفى ماي ويست.





وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "القمر - عيلة الخطيب هيجننونا - الجمال لازم يعيش - ربنا يسعدك - جمال وخجل وبراءة - حبيبتى - رائعة"



