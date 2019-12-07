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برلمان

اخبار البرلمان.. النواب يتدخل فى ازمة غلق القنوات وتسريح العاملين.. 5 أمور تفصل الموظف من العمل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 7 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

بعد إغلاق ten .. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب القنوات الفضائية وتسريح العمال

أعلن النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن توابع إغلاق القنوات الفضائية مؤخرًا، قائلًا: "هناك أزمة في قطاع صناعة الإعلام المرئي والقنوات الفضائية، ويظهر هذا في معاناة العديد من القنوات الفضائية وعدم قدرتها على الاستمرار، مما يستوجب ضرورة عقد جلسة مختصة لبحث أساب الازمة.

لعمال القطاع الخاص.. حظر الفصل من العمل نهائيا والمساواة بالحد الأدنى للأجور.. مشروع قانون

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنها انتهت من مناقشة قانون العمل بشكل نهائي، وفي إنتظار عرضه على الجلسة العامة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن دور الانعقاد الخامس لن يمر دون إصدار القانون نهائيًا، لاسيما وأن هناك حاجة كبيرة لقانون العمل في شكله الجديد، نظرًا لعدم تماشي القانوني الحالي مع متطلبات العمال.


لموظفي الحكومة.. شروط جديدة للالتحاق بالعمل و5 أمور للفصل من الخدمة.. مشروع قانون

تناقش لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة يختص بـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها..


خلال الندوة التثقيفية لحماة الوطن.. رفعت قمصان: انتخابات المجالس المحلية المقبلة بدون تقسيم إداري

قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات مثل مايتم على مستوى مجلس النواب.


لخطورتها على صحة المواطنين.. برلماني يطالب بإيقاف إعلانات الأدوية عبر الفضائيات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالوقف الفورى لجميع الإعلانات التى تروج لاستخدام الأدوية لعلاج بعض الأمراض على جميع القنوات الفضائية.


المشدد 10 سنوات.. زراعة النواب تحذر أصحاب المحال من بيع الحبة القاتلة

طالب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بجمع جميع الحبوب والغلال التي تستخدم في القضاء على السوس الموجود بالقمح، بالاسواق وابادتها نهائيا بعد أن انتشرت الآونة الأخيرة حالات انتحارية عن طريق تناول هذه الحبة القاتلة.


برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد يناير المقبل

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إنه من المقرر استثمار الأموال المستحقة لصالح التأمينات، والمستردة من وزارة المالية، وهو أمر نص عليه قانون المعاشات الجديد، وتتولى هيئة التأمينات والمعاشات المنتظر إنشاؤها بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي من المنتظر إصدارها يناير المقبل.
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