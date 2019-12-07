لموظفي الحكومة.. شروط جديدة للالتحاق بالعمل و5 أمور للفصل من الخدمة.. مشروع قانون





أقرأ أيضا: النواب يناقش تعديلات الهيئات الشبابية ويقر 9 مشروعات قوانين.. الأحد

ولا تعد فقط تلك الشروط التي يتم من خلالها فصل الموظف من العمل، حيث إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد وضع عدد من الحالات التي يتم بموجبها فصل الموظف عن العمل، نستعرضها فيما يلي..



ونرصد فيما يلي أهم هذه الشروط التي وضعها البرلمان بقانون الخدمة المدنية:



- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى



- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول



- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة



- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص



- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية

تناقش لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدما من الحكومة يختص بـ شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها..وينص مشروع القانون، على فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات.كما نص مشروع القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال الكشف الذي تجريه الجهات المختصة.ويطبق القانون على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.ومن المقرر أن يسري القانون، على موظفي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.وألزم مشروع القانون بإجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات، قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها.إلزام إجراء التحليل عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين.كما نص المشروع على إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.ونص على أنه في حال اكتشاف عينة إيجابية، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.كما نص مشروع القانون على معاقبة الموظف بإنهاء خدمته حال ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمده التهرب منه بغير عذر مقبول.ووفقا لمشروع القانون، فإنه تتم معاقبة كل من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويعاقب وفقا للقانون كل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون.