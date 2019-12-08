وزير النقل: غرامات على التدخين داخل القطارات

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إننا نصرف 40 مليار دولار على المشروعات الحالية في السكك الحديد ومترو الأنفاق.



ووجه كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، رسالة إلى زملائه بالسكك الحديد والمترو، :" ثقوا في أنفسكم كنتم متميزين وأنتم على قدر كبير من الكفاءة وتعاونوا مع بعضكم البعض وأظهروا خبراتكم الكبيرة ".



وتابع كامل الوزير موجها حديثه للمواطنين:" يجب ان تساعدنا وتتبع تعليمات الأمان والسلامة، وعدم التسطيح على القطار"، مضيفا:" سيتم تغريم من يشرب السجائر داخل القطار، وسيتم منع دخول الباعة الجائلين داخل القطارات".



وأكد كامل الوزير:" نستعمل أسلوب الترغيب، وسوف نتخذ إجراءات رادعة لمنع التهرب من دفع التذاكر، وهناك كمسري على باب المحطة لا يدخل أحد إلا بالتذكرة.



وتابع كامل الوزير:" سيتم توفير بوابات إلكترونية تدفع بالكارت والتذكرة مثل بوابات مترو الأنفاق للسيطرة على دخول وخروج المواطنين في الحطات".



وأكمل كامل الوزير:" لدينا بوابات إلكترونية للكشف على أي شيء ويتم فحص الحقائب لضمان خلو الفرد من أي موانع، ونعمل على الوصول إلى سكك حديد آمنة ومتطورة ونظيفة

