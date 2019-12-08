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أخبار العالم

نتنياهو يقدم عرضا لـ جانتس للإفلات من قضايا الفساد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة الانتقالية بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وجه دعوة لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء، لتجنب إجراء انتخابات برلمانية أخرى لا تسفر عن أغلبية تسمح لإحدى الكتلتين الرئيسيتين بتشكيل حكومة وسط حالة من عدم التوافق، وفي ظل تقدم "أبيض أزرق في استطلاعات الرأي.

وقال نتنياهو إنه اطلع جانتس وأقطاب حزبه "الليكود"، مؤخرا، على معلومات استخباراتية وسياسية حساسة للغاية تتعلق بعضها في التهديدات الإيرانية من جهة والفرص الكبيرة المتعلقة بالولايات المتحدة والدول العربية من جهة أخرى.

وتقول الهيئة إن نتنياهو احتج على عدم تغليب أقطاب في "أزرق أبيض" مصلحة الكيان الصهيوني على باقي المصالح بل يفضلون مصلحة يائير لابيد، في أن يصبح رئيسا للوزراء.

فيما اعتبر أزرق أبيض في بيان أن اقتراح نتنياهو مناورة سياسية جوفاء تهدف إلى صرف النظر عن لوائح الاتهام بحقه ولا تحمل أي معنى حقيقي.

إلى ذلك، اقترح أفجيدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" تشكيل حكومة وحدة وطنية بين "الليكود" و" أزرق أبيض" للمضي قدما في قرارات "دراماتيكية" في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكدا أن عددا كبيرا من نواب هذين الحزبين يشاركونه هذا الرأي.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة التي منحها الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فسيتم حلها والإعلان عن جولة ثالثة من الانتخابات في غضون عام.

كان نتنياهو، عرض على جانتس العرض الأخير لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية وتفادي الذهاب لانتخابات ثالثة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" أبدى نتنياهو، استعداده للبقاء في الحكم لمدة 6 أشهر فقط، في حال الاتفاق على حكومة وحدة تتفادى انتخابات ثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيغادر منصبه في مايو المقبل في حال التوصل إلى اتفاق حول حكومة وحدة تمنع انتخابات ثالثة.
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