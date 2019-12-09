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برلمان

اقتصادية البرلمان تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي اليوم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية من المقرر أن تستكمل خلال إجتماعها اليوم الأثنين مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ، ومن المقرر أن تستمر إجتماعات اللجنة حتى غدا الثلاثاء.

وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ناقشت عددا كبيرا من مواد مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي أرسلته الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة المالية إلى مجلس النواب.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن الهدف من مشروع قانون الإيداع المركزى هو أنه يتيح للشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتأسيس شركات أخرى للأوراق المالية.

كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه سيكون من حق شركات القطاع الخاص إنشاء أكثر من شركة للأوراق المالية ، وذلك بخلاف شركة المقاصة.

وكان البرلمان عاد برئاسة الدكتور على عبد العال أمس الأحد لعقد الجلسة العامة لمجلس النواب.

وناقش البرلمان خلال جلسته العامة منذ أسبوعين، كثيرا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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