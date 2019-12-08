مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى تصادم 4 دراجات بخارية بالدقهلية

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية على طريق دكرنس – منية النصر بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية على طريق دكرنس – منية النصر ووجود حالة وفاة ومصابين.



وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 4 دراجات بخارية، مما أدى الى مصرع محمد محمود أحمد 16 عاما ومقيم عرب زيدان التابعة لمركز دكرنس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر.



كما أصيب كل من محمد عبد الحميد محمد 20 عاما، وعمر على أحمد محمد 18 عاما، مقيمان عرب زيدان التابعة لمركز دكرنس، وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، ومحمد إسماعيل عبده 18 عاما ومقيم منية النصر، وتم نقله الى مستشفى منية النصر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجات البخارية على ذمة تصرفات النيابة.