ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى تصادم 4 دراجات بخارية بالدقهلية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
همت الحسينى
لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية على طريق دكرنس – منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية على طريق دكرنس – منية النصر ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين 4 دراجات بخارية، مما أدى الى مصرع محمد محمود أحمد 16 عاما ومقيم عرب زيدان التابعة لمركز دكرنس، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منية النصر.

كما أصيب كل من محمد عبد الحميد محمد 20 عاما، وعمر على أحمد محمد 18 عاما، مقيمان عرب زيدان التابعة لمركز دكرنس، وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، ومحمد إسماعيل عبده 18 عاما ومقيم منية النصر، وتم نقله الى مستشفى منية النصر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجات البخارية على ذمة تصرفات النيابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بميت غمر

ترشيحاتنا

بعد تصريحات البكيني والشورت | 10 صور تبرز جرأة رانيا يوسف

تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لنجم نصيبي وقسمتك بعد إصابته بـ السرطان.. فيديو جرىء جديد لـ زوجة أحمد الفيشاوي

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

بينهم 3 آلاف خلال 2019.. 13 ألفا يعتنقون الإسلام من المقيمين بدبي

مظاهرة شعبية فى الهرم .. محمد رمضان ينشر فيديو مع جمهوره فى الشارع

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي