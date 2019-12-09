محمد سامي يجدد الخلافات مع ياسمين صبري.. وغادة عبد الرازق تخسر المخرج بسبب زوجته مي عمر

- ياسمين صبري تنسحب من مسلسل الأسطورة ومي عمر: "كانت عايزة تغير النهاية لصالحها".

- نسرين أمين لمحمد سامي: "أنه زمن الكوسة" بسبب حذف مشاهد لصالح مي عمر



تجددت الخلافات بين المخرج محمد سامي والفنانة ياسمين صبري مجددًا بعد إدلائه بتصريح أنه لن يعمل معها مجددًا لأنه يرى من وجهة نظره أنها لا تجيد التمثيل قائلا: "مبتعرفش تتكلم"، وهو ما أثار حالة من الجدل.



وأعاد هذا التصريح فتح ملف الذي يضم قصص خلافات محمد سامي مع نجمات الفن بسبب زوجته الممثلة مي عمر التي اكتشفها وقدمها لأول مرة في مسلسل "حكاية حياة" للفنانة غادة عبد الرازق في 2013.



-ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري في مسلسل الأسطورة للفنان محمد رمضان بدور تمارا، ورغم نجاح المسلسل إلا أن الأزمات كانت مشتعلة في كواليس التصوير بسبب رغبة ياسمين صبري في تغيير نهاية المسلسل بزواج ناصر الدسوقي "محمد رمضان" من تمارا، كما صرحت مي عمر في تصريحات تلفزيونية ردا على خلافاتها مع ياسمين صبري التي قالت أن دور" شهد" الذي قدمته مي عمر في المسلسل كان محدودا ولكن زوجها محمد سامي جعل حجم دورها أكبر وتم تغيير في القصة، مما أزعجها لتنسحب فورًا من التصوير دون استكمال باقي المسلسل.



-نسرين أمين

وبسبب نفس المسلسل أعلنت الفنانة نسرين أمين التي قامت بدور سماح عن انزعاجها من حذف مشاهد لها من المسلسل على حساب إضافة مشاهد لدور شهد "مي عمر" مصرحة لو كنت أعرف أن مسلسل الأسطورة بطولة مرات المخرج مكنتش اشتغلت.



وقامت نسرين أمين بشن هجوم معلن على مي عمر بحسابها بموقع التدوين الاجتماعي بـ تويتر قائلة: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. أنها الكوسة فى أوضح صورها #الأسطورة".



-غادة عبد الرازق

ومن نقطة بداية مي عمر في مجال تمثيل، كتبت سطر النهاية للعلاقة الفنية بين زوجها المخرج محمد سامي والفنانة غادة عبد الرازق بسبب مسلسل حكاية حياة الذي يعد آخر تعاون فني بينهما، بسبب اتهام النجمة الكبيرة أن المخرج محمد سامي كان يستخدم إضاءة معينة لتصوير مشاهد زوجته ويبرزها في أجمل صورة ولم يفعل ذلك معي وكان يصور لها مشاهدها في يوم كامل ويصوّرها بـكلوزات مختلفة وإضاءة خاصة مكلفة، وهي أشياء لم يتم عملها لبطلة العمل نفسها.

