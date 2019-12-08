قوة خارقة.. شاب صيني يبهر العالم بمهاراته.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن شاب خارق للطبيعة يكسر الزجاج والحجارة الصلبة بيديه دون مجهود.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب صيني يتمتع بيدين قويتين، تسمحان له بكسر زجاجات الجعة والطوب، دون أن يبذل مجهودا كبيرا.



وأظهر الفيديو فتولة عضلاته وقوة بنيانه الجسدى والذى يمكنه من كسر زجاجات المشروبات والحجارة الصلبة الكبيرة وكافة الأشياء الثقيلة وذلك بسهولة تامة دون الإستعانة بأى أدوات أخرى.



وقد يصدم البعض من قدراته الخارقة التى يصعب على الأفراد تقليد مثل هذه التصرفات بعد انبهارهم بها خاصة وإنها قد تخلف جروح عميقة بإيدى من يميل لفعل ذلك الأمر.



ويقول الشاب الصينى بانجزاي (33 سنة) خلال التقرير التى عرضته فضائية روسيا اليوم، إن الفضل في قوته غير العادية يعود لاشتغاله في الزراعة وورشات البناء.